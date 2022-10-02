ВСУ сообщили об освобождении Лимана

Украинские военные из 81-й отдельной аэромобильной бригады и батальона Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого сообщили, что освободили Лиман Донецкой области. Видео опубликовал в Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Новое время.

Бойцы рассказали, что освободили и взяли под контроль Лиман. В конце видео защитники Украины сбросили триколоры страны-агрессора с админздания и установили там украинский флаг.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении говорил, что в Лимане еще продолжаются боевые действия.

До этого пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.

Затем министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — попало в окружение.