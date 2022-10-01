Американские менеджеры на родственников Мадуро: США и Венесуэла провели обмен

США и Венесуэла провели обмен людьми. В Вашингтон прибыли семь американцев, а в Каракас отправились два родственника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Обмену предшествовали многолетние переговоры между дипломатами. Среди вернувшихся домой американцев – менеджеры транспортной компании Citgo Petroleum, а также ветеран морской пехоты.

"Сегодня, после нескольких лет незаконного задержания в Венесуэле, мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана. Эти люди скоро воссоединятся со своими семьями" , - заявил Байден.

Ранее Байден заявил, что США готовы к смягчению санкций в отношении Венесуэлы в случае успеха переговоров между властями и оппозицией.

Также ранее стало известно, что США разрешили поставки венесуэльской нефти в Европу. Разрешения получили итальянская Eni SpA и испанская Repsol SA.