Днепропетровская ОВА: оккупанты применили дроны-камикадзе, РСЗО и артиллерию

В ночь на воскресенье, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, для ударов по региону оккупанты применяли дроны-камикадзе, РСЗО "Град" и "Ураган", а также тяжелую артиллерию.

Никопольский район армия РФ накрыла огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Красногригорьевской громаде масштабы разрушений уточняются. Жертв и пострадавших нет.

В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе, который попал в здание местного лицея в центре города. В результате было разрушено два этажа, произошел пожар.﻿