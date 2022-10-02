Генштаб: оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов

За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, сообщает Новое время.

Как говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на воскресенье, 2 октября, для ударов по объектам инфраструктуры оккупанты применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов, среди которых Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодативка, Николаев, Очаков и Одесса.

Также российская оккупационная армия вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии: