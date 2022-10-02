Воздушные силы: ВСУ сбили пять из семи иранских дронов-камикадзе

Воздушные силы сообщили о сбитии пяти из семи иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 2 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область семью дронами-камикадзе "Shahed-136" (в российской армии имеют название "Герань-2").

Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг".

Напомним, российские оккупанты в ночь на 2 октября атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе и попали в здание местного лицея.