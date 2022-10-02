ОВА: войска РФ обстреляли Николаев, 7 человек ранены
Российские войска этой ночью ударили ракетами по Николаеву. "Прилеты" зафиксировали около двух домов и больницы, семь человек получили ранения, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня, 2 октября, около 03:45 Николаев подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетными системами С-300. В частности, попадания зафиксированы около двух четырехэтажных домов", - написал Ким.
По его словам, в результате российской атаки дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание на территории больницы.
"Всего в результате обстрела ранения получили семь человек", - добавил глава ОВА.