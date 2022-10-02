В Болгарии выбирают парламент в четвертый раз за менее чем два года

В Болгарии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы - это уже четвертое голосование за менее чем два года, вызванное отставкой правительства Кирилла Петкова, сообщает Европейская правда.

В день голосования избирательные участки открываются в 7:00 утра и закрываются в 20:00 или до тех пор, пока есть желающие проголосовать. В целом право голоса имеют более 6,6 миллиона болгар на 11 636 избирательных участках.

На 240 мест в парламенте, согласно данным последних социологических опросов, претендуют от шести до восьми партий.

С 25-26% лидирует "Гражданское движение за развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего многолетнего премьер-министра страны Бойко Борисова, на втором месте - либеральная и проевропейская "Продолжаем перемены" экс-премьера Кирилла Петкова (16-17%).

Пересечь 4%-ный барьер могут также турецкая этническая партия "Движение за права и свободы", тяготеющая к сотрудничеству с ГЕРБ (12-13%), ультранационалистическое и пророссийское "Возрождение" (11-13%), а также участники предыдущей правительственной коалиции - "Болгарская социалистическая партия" (9-10%) и правая "Демократическая Болгария" (около 8%).

Кроме того, шансы пройти в парламент есть и у популистской партии "Есть такой народ" и консервативного "Болгарского подъема" (ее возглавляет экс-министр обороны Болгарии Стефан Янев, ушедший в отставку после того, как назвал войну РФ против Украины "операцией").

Явка на выборах в парламент Болгарии, как ожидается, будет низкой из-за разочарования избирателей в политической нестабильности. Первые предварительные результаты должны быть обнародованы уже в понедельник утром.

В случае, если новоизбранный парламент не сможет сформировать правительство, то президент Болгарии Румен Радев назначит технический кабинет, который, вероятно, будет работать до следующих выборов. Некоторые аналитики, однако, считают, что партии смогут объединиться на фоне экономического кризиса и войны в Украине и сформировать правительство технократов.

Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев определил 2 октября как дату четвертых парламентских выборов в стране менее чем за два года после развала в июне коалиционного правительства премьер-министра-реформатора Кирилла Петкова.

Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия "Есть такой народ" вышла из четырехпартийной правящей коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойком Борисовым инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку.