Генштаб: ВСУ ликвидировали уже более 60 тысяч кафиров

Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тысяч русских военных с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 60110 (+500) человек ликвидировано,

танков – 2377 (+23),

боевых бронированных машин – 4975 (+26),

артиллерийских систем – 1405 (+8),

РСЗО – 337 (+1),

средств ПВО – 176,

самолетов – 264,

вертолетов – 227 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),

крылатых ракет – 246,

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10),

специальной техники – 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.