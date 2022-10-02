Генштаб: ВСУ ликвидировали уже более 60 тысяч оккупантов
Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тысяч российских военных с начала полномасштабного вторжения.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 60110 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 2377 (+23),
- боевых бронированных машин – 4975 (+26),
- артиллерийских систем – 1405 (+8),
- РСЗО – 337 (+1),
- средств ПВО – 176,
- самолетов – 264,
- вертолетов – 227 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
- крылатых ракет – 246,
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10),
- специальной техники – 131.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.