Генштаб: ВСУ ликвидировали уже более 60 тысяч оккупантов

Генштаб: ВСУ ликвидировали уже более 60 тысяч оккупантов
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины ликвидировали более 60 тысяч российских военных с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 60110 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 2377 (+23),
  • боевых бронированных машин – 4975 (+26),
  • артиллерийских систем – 1405 (+8),
  • РСЗО – 337 (+1),
  • средств ПВО – 176,
  • самолетов – 264,
  • вертолетов – 227 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
  • крылатых ракет – 246,
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10),
  • специальной техники – 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Новости

Популярные темы форума

analytics