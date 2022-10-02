В России заблокировали SoundCloud из-за военных "фейков"
В России заблокировали сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud. Причиной этого подкасты о войне, которую РФ развязала против Украины, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Платформу заблокировал Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России. Доступ был ограничен по статье 15.3 (призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространение недостоверной информации).
Пропагандистские СМИ заявляют, что поводом для блокировки стали военные "фейки".
По данным издания "Медиазона", претензии касались аккаунтов русской службы "Радио Свобода", ВВС, DOXA и других изданий. Они выпускали подкасты, посвященные войне в Украине.
При этом россияне отмечают, что приложение SoundCloud еще работает, но есть проблемы с работой сайта.