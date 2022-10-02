В Пентагоне озвучили условие вступления Украины в НАТО

Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО. Однако решение о возможном вступлении Украины должны принять все страны-участницы блока, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны США Ллойда Остина во время брифинга.

"Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока" , - заявил Остин.

Он подчеркнул, что в настоящее время США сосредоточены, прежде всего, на помощи Украине, которая с 24 февраля защищается от российского вторжения.

"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, достигнутые украинскими силами" , - подытожил глава Пентагона.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Как впоследствии стало известно, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "не ко времени".

Более того, издание Politico пишет, что заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО якобы "стала неожиданностью" для администрации президента США Джо Байдена.