ОВА: в Черниговской области авто подорвалось на мине, люди погибли
В воскресенье, 2 октября, в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли", - говорится в сообщении.
По его словам, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.
"В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, дома, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы", - добавил Чаус.
Как сообщалось, автомобиль "Укртелекома" взорвался на вражеской мине в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва один человек погиб, трое ранены.