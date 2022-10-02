ОВА: в Черниговской области авто подорвалось на мине, люди погибли

В воскресенье, 2 октября, в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли" , - говорится в сообщении.

По его словам, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.

"В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, дома, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы" , - добавил Чаус.

Как сообщалось, автомобиль "Укртелекома" взорвался на вражеской мине в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва один человек погиб, трое ранены.