В Раде надеются найти механизм лишения Медведчука мандата
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что будет найден механизм для лишения Виктора Медведчука депутатского мандата, сообщает Укринформ.
Об этом он сказал на брифинге в Киеве.
"Есть желаемое. Я этого (лишить Медведчука депутатского мандата – ред.) хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одну из семи. оснований и организуем все, чтобы и он (Медведчук – ред.), и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал спикер украинского парламента.
Как сообщалось, 21 сентября в результате обмена вернулись из российского плена более 200 украинских защитников, а также 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Среди них – граждане США, Британии, Марокко, Швеции, Хорватии.
При этом российская сторона вернула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука и 55 военных РФ.
Ранее Медведчук объявлен подозрение по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.
Одним из оснований для лишения народного депутата его мандата является приговор по уголовному делу.