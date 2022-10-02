Столтенберг: Освобождение Лимана подтверждает то, что Украина способна дать отпор РФ
Украинские военные полностью освободили Лиман от российских оккупантов. Деоккупация города является подтверждением того, что Украина способна дать отпор России, считает генеральный секретарь Йенс Столтенберг, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Во время интервью NBC, Столтенберг заявил, что украинские военные демонстрируют прогресс и способность оттеснить российских оккупантов.
Также генеральный секретарь прокомментировал и ядерные угрозы главы Кремля Владимира Путина. По его словам, риторика президента России является "опасной" и "безрассудной".
Относительно заявки Украины на вступление в НАТО Столтенберг отметил, что любое решение о членстве должно быть согласовано между всеми союзниками по Альянсу.
Напомним, украинские военные полностью зачистили Лиман. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.