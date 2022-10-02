Утечка газа на "Северном потоке-1" прекратилась

В воскресенье, 2 октября, утечка газа из нескольких труб "Северного потока-1" прекратилась, давление на газопроводе стабилизировалось, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом сообщает Датское энергетическое агентство в Twitter.

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время, по-видимому, достигнуто стабильное давление на двух нитках "Северного потока-1". Это свидетельствует о том, что выход газа из двух последних утечек в настоящее время также завершен" , - сказано в сообщении агентства.

Напомним, 27 сентября на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки газа.

После этого 1 октября стало известно, что одна из труб "Северного потока-2" опустела и утечка газа прекратилась.