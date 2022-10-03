Генштаб: оккупанты обстреляли более 35 населенных пунктов Украины

За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. В частности, вражеским обстрелам подверглись Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов:

На Северском направлении – в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области.

На Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Федоровка, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Торецк, Майорск, Нелиповка и Юрьевка.

На Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Ровнополье, Ольговское, Зализничка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По информации Генштаба, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни.

"Это — один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300. В общей сложности, более двухсот пятидесяти оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется" , — отметили в ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника.