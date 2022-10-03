Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной от британских консерваторов

Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной от британских консерваторов
Фото: facebook.com/borisjohnson

Бывший премьер Британии Борис Джонсон станет новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии, сообщает Деловая столица.

Об этом бывший министр культуры Джон Виттингдейл, нынешний глава группы, объявил на полях съезда Консервативной партии.

По его словам, Джонсон — "во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, так решительно выступившем в поддержку украинского народа".

Сам Джонсон на съезде не присутствовал.

"Борис сожалеет, что не может быть с нами сегодня, но он выразил свою полную поддержку тому, во что мы все верим, и нашей дальнейшей поддержке Украины", — сказал Виттингдейл.

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