Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 3.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 60 430 (+320) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2380 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4991 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1405 (+0) ед,
  • РСЗО – 338 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 176 (+0) ед,
  • самолетов – 265 (+1) ед,
  • вертолетов – 228 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,
  • специальной техники – 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.

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