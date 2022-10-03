Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 3.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 60 430 (+320) человек ликвидировано,

танков ‒ 2380 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4991 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1405 (+0) ед,

РСЗО – 338 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 176 (+0) ед,

самолетов – 265 (+1) ед,

вертолетов – 228 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),

крылатых ракет ‒ 246 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,

специальной техники – 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.