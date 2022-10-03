ОВА: Продолжаются бои на Херсонщине, отражена атака оккупантов на Луганщине

Украинские защитники 2 октября отбили атаки ворота на Луганщине, активные боевые действия продолжаются на Херсонщине, где оккупанты пытаются найти способы улучшить логистику. ﻿﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ОВА по состоянию на 9:00 3 октября, сообщает Украинская правда.

В Запорожской области в 5 часов утра понедельника враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С-300.

В областном центре разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. В частности, разрушениям подвергся реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.

На Сумщине в воскресенье вечером – 3 минометных прилета в Краснопольской общине. Без последствий. Также 2 октября россияне били из ствольной артиллерии по территории Сумского района, всего 56 приходов по Юнаковской и Хотинской общинам.

В результате вражеских обстрелов повреждено 10 частных домов, существенно пострадала сельская школа, повреждены ЛЭП, газопровод, водонапорная башня и трансформатор в селах. Обошлось без жертв среди людей. Ночью – без обстрелов.

Днепропетровщина: утром враг совершил ракетную атаку по Днепровскому району. Информация о последствиях уточняется.

Ночью россияне снова обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В Никопольском под огонь оккупанта попали Никопольская, Марганецкая и Мировская громады. Люди во время обстрела не пострадали.

В Никополе повреждены до 10 многоэтажных и частных домов и линии электропередач. В Марганецкой громаде загорелся дачный дом. В Мировской громаде без электричества остались почти 1000 семей.

В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую громаду. В селе Марьянское повреждены дома, склады сельхозпредприятия, газопровод и линия электропередач. Люди не пострадали.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Купянского, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, с ранениями, полученными в результате российских обстрелов, за сутки госпитализированы 2 гражданских.

В области продолжается процесс разминирования, пиротехниками ГСЧС в течение суток обезврежено 569 взрывоопасных предметов.

В воскресенье Изюмском районе неподалеку Балаклеи на мине подорвался автомобиль экстренной медицинской помощи. К сожалению, водитель погиб, фельдшер получил ранения. Кроме того, в Харьковском районе на мине подорвался мужчина, госпитализирован.

Луганщина: отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Отрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское. Враг 16 раз обстреливал позиции наших бойцов из артиллерии и минометов, а также нанес ракетный удар.

Во вражеских пабликах сообщается о ежедневном поступлении раненых россиян в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост.

Донецкая область: ночью – обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта.

Утром – обстрел г.Часов Яр, разрушено здание и общежитие ПТУ. Под завалами могут быть люди. Также утром – ракетный удар по Краматорску (промзона); танковый обстрел с.Каменка Очеретинской громады. В Донецкой области за сутки 1 погибший, 9 раненых.

Николаевская область: утром понедельника зафиксированы вражеские обстрелы акватории г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Ночью взрывы раздавались возле с. Широкое. Пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады. В воскресенье вечером обстрелам подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших нет. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется. Также продолжаются обстрелы Широковской громады.

Херсонщина: ситуация на Херсонщине остается сложной, продолжаются активные боевые действия. Освобождены Архангельское и Миролюбовка.

По информации ОК "Юг", нашими подразделениями сбито 3 беспилотника.

Враг пытается изыскивать способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов. Украинской авиацией нанесено 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнены огневые задачи по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсонщины. Сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда. Кроме личных данных, нужно предоставить "обоснованную причину" выезда с оккупированной территории.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.