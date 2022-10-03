Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 11 БПЛА и более 300 солдат
Согласно данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины за сутки 2 октября уничтожили 11 беспилотников, три танка, по одному самолету и вертолету, а также 320 оккупантов.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 60 430 (+320);
- танков – 2 380 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 4 991 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 1 405 (+0) ед;
- РСЗО – 338 (+1) ед;
- средств ПВО – 176 (+0) ед;
- самолетов – 265 (+1) ед;
- вертолетов – 228 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11);
- крылатых ракет – 246 (+0);
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) ед;
- специальной техники – 131 (+0).
Данные уточняются.