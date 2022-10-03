Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 11 БПЛА и более 300 солдат

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 11 БПЛА и более 300 солдат
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины за сутки 2 октября уничтожили 11 беспилотников, три танка, по одному самолету и вертолету, а также 320 оккупантов.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 60 430 (+320);
  • танков – 2 380 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 991 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 1 405 (+0) ед; 
  • РСЗО – 338 (+1) ед; 
  • средств ПВО – 176 (+0) ед;
  • самолетов – 265 (+1) ед;
  • вертолетов – 228 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11); 
  • крылатых ракет – 246 (+0); 
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед; 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) ед; 
  • специальной техники – 131 (+0).

Данные уточняются.

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