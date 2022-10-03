Министр обороны Британии: Путин не применит ядерное оружие

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что Путин действует "нерационально", сообщает Европейская правда.

Путин пригрозил использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", если "его стране" будет угрожать опасность. Его заявление рассматривается как знак того, что он может применить тактическое ядерное оружие в ответ на атаки украинской армии на аннексированные им части Украины.

Но Уоллес преуменьшил перспективу ядерного удара, заявив, что хотя использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину, оно было бы неприемлемым для союзников Москвы - Индии и Китая.

Уоллес сказал, что Путин "получил очень четкое представление о том, что приемлемо и что неприемлемо", на встречах с руководством Индии и Китая.

В то же время Уоллес добавил, что прошлые действия российского лидера - от атаки нервно-паралитическим веществом в Солсбери до вторжения в Украину - были "вполне иррациональными".