Продажи новых легковых автомобилей в Украине упали втрое

По данным ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", в сентябре 2022 года на рынке новых легковых авто было зарегистрировано 3,4 тыс продаж: против августа этого года рынок новых легковых автомобилей вырос на 16%, но в годовом измерении - продажи сократились почти втрое, сообщает Экономическая правда.

Так, продолжает лидировать на рынке Toyota (673 новых авто). По сравнению с августом 2022 года спрос на новые Toyota снизился на 10%, в то же время по отношению к сентябрю 2021 года - почти в 2,3 раза.

На втором месте – Skoda (312 авто) – это на 94% меньше августовского показателя и на 20% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Замыкает топ-3 Hyundai – 265 регистраций (+54% к августу этого года и -38% к сентябрю предыдущему).

Также в топ-5 Mitsubishi – 261 авто (+123% к августу 2022 года и -41% к сентябрю 2021 года) и BMW – 250 авто (+27% к августу этого года и -1% к сентябрю предыдущего).

При этом титул бестселлера сентября достался автомобилю Toyota Rav-4 (305 авто).

В целом с января по сентябрь 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 27,8 тыс новых легковых авто, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.