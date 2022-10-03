ОГП: с начала войны в Украине погибли 416 детей

По состоянию на утро 3 октября более 1200 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации 416 детей погибли и более 784 получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 403, Харьковской – 249, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29.

Стало известно о гибели 30 сентября в Донецкой области ребенка в результате осколочного ранения.

Также стало известно, что 23 марта в результате обстрелов врагом Изюмского района Харьковской области погибли трое детей в возрасте от 13 до 14 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью.