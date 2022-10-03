Посол ЕС рассказал об интеграции украинских беженцев

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в Европейском Союзе нет общего понимания, начинать ли интеграцию украинских беженцев, поскольку неизвестно, как долго продлится война, сообщает РБК-Украина.

"Нет общеевропейской политики относительно того, начинать ли интеграцию украинцев-беженцев. Но я полностью убежден в том, что всеобщее настроение в европейских обществах и власти было очень гостеприимным к ним. Я не буду перечислять все виды помощи, которые украинцы получают автоматически" , - рассказал он.

По словам Маасикаса, есть общее понимание, что война продолжается, и беженцы или большинство из них не могут вернуться.

"Я не думаю, что в любой из стран-членов ЕС есть политика быстрее интегрировать этих людей, потому что это нужно их рынкам труда. Понимание вашей ситуации остается очень стойким" , - заявил посол.

Как отметил Маасикас, главный фактор - непредсказуемость ситуации.

"Большинство людей хотят вернуться в Украину, и я бы этого хотел, потому что Украине эти люди нужны. Многие уже вернулись" , - сказал он.

По словам посла ЕС, начало учебного года было определяющим моментом. Многие украинские матери все равно приобщают своих детей к украинской учебе, пусть и из-за границы.

Маасикас также отметил, что украинцы очень трудолюбивы.