Посол ЕС рассказал об интеграции украинских беженцев
Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что в Европейском Союзе нет общего понимания, начинать ли интеграцию украинских беженцев, поскольку неизвестно, как долго продлится война, сообщает РБК-Украина.
"Нет общеевропейской политики относительно того, начинать ли интеграцию украинцев-беженцев. Но я полностью убежден в том, что всеобщее настроение в европейских обществах и власти было очень гостеприимным к ним. Я не буду перечислять все виды помощи, которые украинцы получают автоматически", - рассказал он.
По словам Маасикаса, есть общее понимание, что война продолжается, и беженцы или большинство из них не могут вернуться.
"Я не думаю, что в любой из стран-членов ЕС есть политика быстрее интегрировать этих людей, потому что это нужно их рынкам труда. Понимание вашей ситуации остается очень стойким", - заявил посол.
Как отметил Маасикас, главный фактор - непредсказуемость ситуации.
"Большинство людей хотят вернуться в Украину, и я бы этого хотел, потому что Украине эти люди нужны. Многие уже вернулись", - сказал он.
По словам посла ЕС, начало учебного года было определяющим моментом. Многие украинские матери все равно приобщают своих детей к украинской учебе, пусть и из-за границы.
Маасикас также отметил, что украинцы очень трудолюбивы.
"Везде, где есть украинские беженцы (в том числе и в моей родной стране, в Эстонии, где они составляют 4% населения), они хотят начать работать как можно скорее. Всегда первое поколение мигрантов, как правило, работает на ступеньку ниже своего образовательного и квалификационного уровня, к сожалению, в основном из-за языковых и культурных аспектов. Но очень многие из них нашли себе работу", - рассказал посол.