СБУ подтвердила российское гражданство судьи Верховного суда Богдана Львова

После проверки Служба безопасности Украины сообщила Верховному суду, что заместитель его главы Богдан Львов имеет российское гражданство, сообщает Новое время.

По данным СБУ, Львов получил паспорт РФ в 2012 году, продлив его вместо паспорта с 1999-го, утратившего силу. Также там подтвердили, что в реестре соглашений по недвижимому имуществу России есть налоговый номер судьи, который тот получил. Так, подтвердилась информация о наличии у Львова двухкомнатной квартиры на Ленинградском шоссе в Москве.

"Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ" , — говорится в сообщении Верховного суда.

СБУ продолжает проверять указанные данные. Сегодня в 12:00 судьи Кассационного хозяйственного суда должны рассмотреть вопрос досрочного увольнения Львова с должности.

Ранее судья заявил, что прошел полиграф. Он обнародовал выводы и заявил, что "непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ".

15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Сам Львов отрицает наличие российского паспорта и назвал информацию "фейком". Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.