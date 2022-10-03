В Британии заговорили о вотуме недоверия Лиз Трасс

В Великобритании заговорили о вынесении вотума недоверия новому премьер-министру Лиз Трасс. Соответствующее предложение поддержал ряд ее однопартийцев. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что первое письмо с призывом провести такое голосование подал в парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов от правящей Консервативной партии. Причиной для недовольства стала представленная программа по борьбе с экономическим кризисом, в основе которой лежит резкое снижение налогов в стране.

Новый премьер Великобритании считает, что преодолеть тяжелые последствия кризиса можно только таким способом. Британский Минфин настаивает на снижении максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%.

Публично о несогласии с действиями правительства уже заявили 12 депутатов, которые опасаются негативных политических последствий такого шага, сообщают источники издания.