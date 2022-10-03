ВСУ: оккупанты пытаются строить укрепления в Кременной

Остатки российских оккупантов, сбежавших из освобожденного украинскими бойцами Лимана, отступили в Кременную. Теперь они пытаются строить там укрепления. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, сообщает Корреспондент.

Он отметил, что ныне Лиман полностью зачищен от оккупантов. Однако остатки группировки противника "бегают по окраинам, где их активно отлавливают".

По его словам, в настоящее время в городе продолжаются стабилизационные мероприятия, поскольку там опасная минная ситуация.

Спикер командования также заявил, что украинские защитники отбили у захватчиков поселок Торское.

Оккупанты отступили в Кременную и пытаются строить там новую линию обороны.

Череватый добавил, что артиллерия и ракетные войска Вооруженных Сил Украины делают все, чтобы помешать оккупантам построить новые укрепления.