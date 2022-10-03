СМИ: Франция может передать Украине новейшие бронетранспортеры Bastion

Франция планирует передать Вооруженным силам Украины 20 единиц современных бронетранспортеров ACMAT Bastion, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter-аккаунт военных аналитиков Oryx.

Когда именно начнутся поставки, пока неизвестно.

Отметим, что Bastion является современным французским бронетранспортером, производством которого занимается компания ACMAT. При разработке использовали шасси бронеавтомобиля VLRA.

Bastion первоначально было построено для французских спецназовцев, действовавших в Африке. Также существует несколько модификаций бронеавтомобиля.

Среди характеристик ACMAT Bastion:

запас хода до 1,4 тысяч километров;

скорость до 110 км/ч;

оборудован броней стандарта STANAG 4569, защищающей от мин и пуль калибра до 7.62 мм.

Напомним, что Франция может поставить Украине новую партию САУ Caesar, взятых из заказа для Дании.