ОК "ЮГ": войска РФ на южном направлении обороняются и вынуждены отступать

На юге Украины российские оккупанты отступают на ряде направлений, но ситуация остается сложной, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Сообщается, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск Украины.

"На южном направлении ситуация остается сложной, но контролируемой Силами обороны" , — сообщает командование.

Отмечается, что ВСУ продолжают огневой контроль оккупированной территории и поражають районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, его пунктов управления и логистических объектов.

"Враг пытается обороняться, но на некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции" , — говорится в сообщении.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ продолжают продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.