ОП: в Черновцах во время задержания преступника погиб полицейский

ОП: в Черновцах во время задержания преступника погиб полицейский
Фото: Рixabay

В Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб, еще один получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ, операция продолжается, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейский погиб, 1 полицейский получил ранения", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, подозреваемый покрылся в многоквартирном доме.

"Операция по задержанию преступника продолжается", – добавил он.

Как пишет suspilne.media, улицу Воробкевича вблизи школы №27 в Черновцах, где произошла стрельба, перекрыли. Там работают правоохранители.

"В полиции событие пока не комментируют. Сообщили лишь то, что информация о раненых или погибших детях - фэйк", - добавляют журналисты.

Новости

Популярные темы форума

analytics