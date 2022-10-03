ОП: в Черновцах во время задержания преступника погиб полицейский

В Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб, еще один получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ, операция продолжается, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейский погиб, 1 полицейский получил ранения" , - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, подозреваемый покрылся в многоквартирном доме.

"Операция по задержанию преступника продолжается" , – добавил он.

Как пишет suspilne.media, улицу Воробкевича вблизи школы №27 в Черновцах, где произошла стрельба, перекрыли. Там работают правоохранители.