ОП: в Черновцах во время задержания преступника погиб полицейский
В Черновцах во время задержания преступника один полицейский погиб, еще один получил ранения. Стрельба произошла возле одной из школ, операция продолжается, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейский погиб, 1 полицейский получил ранения", - говорится в сообщении.
По словам Тимошенко, подозреваемый покрылся в многоквартирном доме.
"Операция по задержанию преступника продолжается", – добавил он.
Как пишет suspilne.media, улицу Воробкевича вблизи школы №27 в Черновцах, где произошла стрельба, перекрыли. Там работают правоохранители.
"В полиции событие пока не комментируют. Сообщили лишь то, что информация о раненых или погибших детях - фэйк", - добавляют журналисты.