МИД Германи очень серьезно относится к угрозам Путина ядерным оружием

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в связи с неоднократными угрозами президента РФ Владимира Путина применить ядерную бомбу в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом она сказала в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

"Мы воспринимаем его слова очень серьезно, все остальное было бы халатностью" , - сказала Бербок.

По ее словам, в течение уже более 220 дней войны Путин "неоднократно демонстрировал, что не чурается самых страшных военных преступлений".

Бербок напомнила, что Путин и раньше делал безответственные угрозы.

"Мы не должны и не будем поддаваться на шантаж, Путин расценит это как приглашение к дальнейшей эскалации" , - добавила министр.

Бербок сказала, что выступление Путина в пятницу дало понять, "что его имперское безумие не ограничивается Украиной".

"Именно поэтому мы продолжаем нашу поддержку Украины ответственным способом. Если России сойдет с рук аннексия и шантаж и она выиграет эту войну - другими словами, уничтожит Украину - не только европейский мирный порядок будет разрушен, но и ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности" , - подчеркнула она.

Бербок также убеждена, что российский президент полностью потерял международную поддержку.