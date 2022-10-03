Зеленская: освобожденные бойцы "Азова" встретились с родными в Турции

Офис президента организовал встречу освобожденных из российского плена бойцов "Азова" с их семьями в Турции, где они сейчас находятся, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в Facebook.

"Во время визита в Турцию смогла встретиться с нашими ребятами из "Азова". Здесь они находятся по условиям обмена, и сегодня руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку удалось организовать им встречу с семьями.

Эмоций много. Путь к этому моменту был долгий и тяжелый. Наконец они смогли обняться".

Зеленская говорит, что передала бойцам привет и благодарность от президента Владимира Зеленского и всех украинцев, а также благословение от Вселенского Патриарха Варфоломея, с которым встречалась накануне в Стамбуле.