Маск инициировал голосование, в котором предложил Украине отказаться от Крыма и НАТО

Американский инженер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Inc. Илон Маск инициировал голосование, в котором предложил отказ Украины от территорий и евроатлантической интеграции как способ достижения мира с Россией, сообщает Деловая столица.

Голосование он выложил в своем блоге в Twitter.

Так, Маск предложил Украине для достижения мира с Россией:

- повторить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, луганской, херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа;

- Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

- водоснабжение Крыма обеспечено.

- Украина остается нейтральной.

По мнению Маска, эта война закончится именно так, но вопрос в том, сколько людей погибнет.

Пользователи в своих комментариях к опросу отреагировали в основном негативно. В частности, советник Конгресса Пол Массаро, посол Украины Андрей Мельник заявили о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах 1991 года. Также пользователи настаивают, что Россию необходимо демилитаризовать и требовать выплат репараций.

По состоянию на момент выхода новости, более 55% участников голосования выступили против этой инициативы.