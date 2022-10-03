Резниченко: в Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету
Вечером, 3 сентября, в Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", — пишет Резниченко.
О работе ПВО также сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукащук в Telegram. Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.
"Сегодня в Криворожском районе нашими силами ПВО была сбита вражеская ракета. Последствия уточняются. Предварительно — без жертв", — сообщил он.