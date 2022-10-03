Резниченко: в Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету

Вечером, 3 сентября, в Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету" , — пишет Резниченко.

О работе ПВО также сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукащук в Telegram. Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.