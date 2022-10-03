СМИ: послы ЕС в понедельник не утвердили новые санкции против РФ

СМИ: послы ЕС в понедельник не утвердили новые санкции против РФ
Фото: Рixabay

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник не достигли договоренности относительно восьмого пакета санкций против РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться - в том числе о предельной цене на нефть", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила новые санкции против России, включая более жесткие торговые ограничения и ограничения цен на нефть для третьих стран.

Для введения санкций странам ЕС требуется единодушие, венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что не поддержит новые энергетические санкции против РФ.

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