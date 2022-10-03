ОВА: в Хмельницкой области сократили время комендантского часа

С сегодняшнего дня, 3 октября, в Хмельницкой области изменится время комендантского часа. Теперь она будет действовать с 00:00 до 05:00, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

В этот период передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.

Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.

До этого комендантский час в Хмельницкой области действовал с 23:00 до 5:00.