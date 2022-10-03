Зеленский отреагировал на скандальный опрос Маска о Крыме и НАТО

В ответ на скандальные Twitter-опросы Илона Маска президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский написал в Twitter﻿.

"Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?".

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

На момент написания новости 90% проголосовали за "украинского" Маска, и только 10% - за "российского".

В понедельник вечером глава Tesla Илон Маск запостил в Twitter опрос, в котором предложил вариант мира между Украиной и Россией. По его мнению, чтобы прекратить войну, надо отдать Крым России, а Украине не идти в НАТО.