Зеленский отреагировал на скандальный опрос Маска о Крыме и НАТО
В ответ на скандальные Twitter-опросы Илона Маска президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос, сообщает Украинская правда.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?".
На момент написания новости 90% проголосовали за "украинского" Маска, и только 10% - за "российского".
В понедельник вечером глава Tesla Илон Маск запостил в Twitter опрос, в котором предложил вариант мира между Украиной и Россией. По его мнению, чтобы прекратить войну, надо отдать Крым России, а Украине не идти в НАТО.