Bloomberg: Турция вслед за Венгрией просит Россию отсрочить платежи за газ

Несколько турецких чиновников попросили Россию отсрочить платежи за газ на фоне повышения цен на энергоносители, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS стремится отложить часть платежей до 2024 года. При этом соглашение между странами пока еще не достигнуто.

В Bloomberg добавили, что сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей создает давление на ее валюту и бюджет.

Напомним, ранее стало известно, что венгерская компания MVM подписала договор с "Газпромом", который позволит отсрочить ее платеж за газ.