Вучич - украинскому послу: не позволим "свысока давить" на Сербию

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что посол Украины Владимир Толкач призывами к Белграду присоединиться к санкциям против России "свысока оказывает давление" на его страну, а он этого не допустит, сообщает Европейская правда.

Об этом Вучич сказал в эфире Pink TV.

"Мы не позволим этого даже тем, кто значительно сильнее. Мы ничего плохого Украине не сделали, мы не признали отделения частей Украины. А я не могу вспомнить, чтобы они старались помочь и прекращали полеты из Киева в Рим или другие страны, которые вели агрессию против Югославии" , - заявил сербский президент.

Он одновременно добавил, что "понимает" позицию Украины, потому что она не отождествляет НАТО, США и Британию, "которые ее защищают, с теми, кто напал на их страну".

Ранее в интервью каналу N1 украинский посол в Сербии Владимир Толкач заявил, что "с каждым убитым ребенком в Украине становится все труднее понять аргументы Белграда".

"Мы хотели бы видеть Сербию как друга и союзника, поэтому нам трудно понять аргументы Белграда.... Мы ожидаем, что Сербия поддержит санкции и присоединится к ним. Это поможет нам подчеркнуть нашу приверженность общим ценностям" , - сказал в частности дипломат.

Как известно, Белград выступает против наказания России санкциями. В то же время сербский президент Александар Вучич заявил, что Белград не признает результаты псевдореферендумов, которые Россия организовала на оккупированных ею украинских территориях.