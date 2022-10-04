Генштаб: РФ перебрасывает на войну в Украине росгвардейцев из Сибири

За минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Так, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка и Двухлетняя;

на Краматорском направлении – Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование по маршрутам возможного движения подразделений Сил обороны;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Новояковловка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

"По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.

Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольный уход от позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника" , — пишет Генштаб.

В городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах, добавили в ведомстве.

По информации Генштаба, военным руководством вооруженных сил РФ было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.

Также за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.