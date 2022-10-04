Politico: Мобилизация еще больше подорвет экономику России

Мобилизация, объявленная российским диктатором Владимиром Путиным, будет иметь огромные последствия для экономики РФ. Москва не знает, кем занять рабочие места сбежавших или призванных в армию.﻿ Об этом, со ссылкой на Politicо, сообщает Новое время.

Отмечено, что чем больше мужчин Кремль мобилизует, тем больше мужчин будут пытаться покинуть страну. Хотя Путин вполне может добиться успеха в мобилизации 300 тысяч резервистов, но с момента его заявления около 360 тысяч человек уже отправились, в частности, в Грузию и Казахстан, чтобы избежать призыва.

Сотрудница Американского института предпринимательства Элизабет Броу отмечает, что мужчины, которые сейчас покидают Россию, трудоспособного возраста — их отъезд является огромной потерей для вооруженных сил РФ. Но и мобилизация, и бегство такого количества людей создадут еще одну проблему – отсутствие квалифицированных работников в каждом секторе.

Броу пишет, что у РФ нет системы обеспечения непрерывности жизни общества в военное время. И нет достаточного количества женщин, которые могли бы быстро занять места мужчин, покинувших страну.

Она добавляет, что, например, Швеция и Финляндия уже давно имеют подробные планы того, как сохранить функционирование общества в случае войны.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации" в РФ. По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян.