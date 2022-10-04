Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 до 4.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 60 800 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2424 (+44) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5018 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 1407 (+2) ед,
- РСЗО – 340 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 177 (+1) ед,
- самолетов – 266 (+1) ед,
- вертолетов – 228 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),
- крылатых ракет ‒ 246 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,
- специальной техники – 131 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Данные уточняются.