Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 до 4.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 60 800 (+370) человек ликвидировано,

танков ‒ 2424 (+44) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5018 (+27) ед,

артиллерийских систем – 1407 (+2) ед,

РСЗО – 340 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 177 (+1) ед,

самолетов – 266 (+1) ед,

вертолетов – 228 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),

крылатых ракет ‒ 246 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,

специальной техники – 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.