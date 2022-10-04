Разведка Британии: У РФ проблемы не только с мобилизацией, но и с призывом

Британская разведка заявила о значительных проблемах России с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав, сообщает Украинская правда.

Ведомство напоминает, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва, целью которого является подготовка 120 000 призывников. Эти призывники по закону не могут быть направлены за пределы России.

Это отдельно от тех лиц, которые мобилизуются в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.

Как отмечают в Минобороны Британии, призывной цикл начнется 1 ноября 2022 года, на месяц позже, чем обычно.

"Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России подготовить и оснастить большое количество новых призывников" , - отмечает британская разведка.

"Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава являются значительными. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать подрывать эти усилия" , - говорится в обзоре.