ОВА: ВСУ приблизились к северо-западной админгранице Луганщины

Вооруженные силы Украины уже приблизились к северо-западной админгранице Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай отметил, что в Луганской области оккупанты продолжают искать мужчин для мобилизации и даже отменили отсрочку студентам дневной формы обучения.