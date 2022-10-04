ОВА: ВСУ приблизились к северо-западной админгранице Луганщины
Вооруженные силы Украины уже приблизились к северо-западной админгранице Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Гайдай отметил, что в Луганской области оккупанты продолжают искать мужчин для мобилизации и даже отменили отсрочку студентам дневной формы обучения.
"Наиболее сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где запустили по улицам города дронов. И пока мужчин в так называемой "ЛНР" атакуют с воздуха, ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины", - подчеркнул глава ОВА.