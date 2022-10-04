Верхняя палата парламента РФ одобрила аннексию части территории Украины

Утром 4 октября Совет Федерации – верхняя палата российского парламента – ратифицировал договоры «о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России». Аннексию поддержали все присутствующие сенаторы, сообщает Радио Свобода.

Вчера аннексию части украинских территорий одобрила Госдума РФ. Теперь документы должен подписать Владимир Путин.

Российские власти определили, что так называемые выборы в законодательные органы власти в аннексированных регионах должны состояться 10 сентября 2023 года. А так называемый переходный период продлится до 1 января 2026 года.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о «присоединении» к РФ (фактически аннексии) частично оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Он ранее подписал указ о признании «независимости» этих регионов, исходя из проведенных там под контролем Москвы так называемых референдумов.

Украина и Запад осудили подобные незаконные действия Кремля. Киев, Вашингтон, а также Великобритания и Канада объявили о новых санкциях против РФ.

Украина заявляет, что вооруженным путем будет бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.

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