Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины, сообщает Украинская правда.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".
В пятницу 30 сентября, учитывая результаты заседания ставки верховного главнокомандующего и заслушав своих членов, СНБО решил:
- Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным.
- Одобрить текст совместного обращения президента, главы Верховной Рады и премьер-министра Украины к Организации североатлантического договора (НАТО – ред.).
- Кабинету министров Украины подготовить предложения о многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированное отражение вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развития оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.
- В условиях эскалации со стороны Российской Федерации Кабинету министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.
- Рекомендовать Верховной Раде Украины с целью повышения стойкости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации.