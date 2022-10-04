Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины, сообщает Украинская правда.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".

В пятницу 30 сентября, учитывая результаты заседания ставки верховного главнокомандующего и заслушав своих членов, СНБО решил: