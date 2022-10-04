ГУР: Российские солдаты массово сдаются в плен
В Главном управлении разведки Минобороны говорят, что за последние несколько недель поступило более 2 тысяч обращений о сдаче в плен российских военных.
Представитель военной разведки Андрей Юсов рассказал, что всплеск обращений наблюдался после успешного контрнатсупа ВСУ на Харьковщине и после объявления частичной мобилизации в РФ.
"Тогда начали звонить уже не просто солдаты, которые находятся на территории Украины в рамках оккупационной армии, но и те, которых или только-только мобилизовали, и они еще на территории РФ находятся, или их родственники, или даже люди, которые подозревают, что могут быть мобилизованы, и на всякий случай уточняют информацию.
За несколько недель у нас уже более 2 тысяч таких обращений", - заявил Юсов.
Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.
Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:
+38 066 580 34 98;
+38 093 119 29 84.
Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.