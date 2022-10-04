Лукашенко: Беларусь принимает участие в "спецоперации" РФ в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в т.н. специальной военной операции в Украине. Об этом он заявил на совещании по вопросам военной безопасности, сообщает Белта.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил глава государства.
"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - сказал он.
Он добавил, Беларусь принимает беженцев из Украины.
"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - резюмировал Лукашенко.