Лукашенко: Беларусь принимает участие в "спецоперации" РФ в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в т.н. специальной военной операции в Украине. Об этом он заявил на совещании по вопросам военной безопасности, сообщает Белта.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства" , - заявил глава государства.

"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие" , - сказал он.

Он добавил, Беларусь принимает беженцев из Украины.