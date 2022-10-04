ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД

Сегодня, 4 октября, ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что с начала войны сервис был недоступен из соображений безопасности – государственные реестры определенное время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена.