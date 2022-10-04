Bloomberg: США вновь ограничат экспорт полупроводников в Китай

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях на доступ Китая к американским полупроводниковым технологиям.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что таким образом Вашингтон активизирует свои усилия по подавлению амбиций Пекина и риску роста сектора стоимостью 550 млрд долларов.

"На этой неделе Министерство торговли введет пакет правил, которые будут регулировать, какие полупроводниковые технологии можно экспортировать в Китай, включая систематизацию предварительных указаний, предоставленных отдельным компаниям" , - пишет агентство со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

Белый дом и министерство торговли отказались от комментариев.

США все больше сосредотачиваются на ограничении доступа к высококачественным полупроводниковым технологиям и увеличении собственных внутренних производственных мощностей в рамках стратегической конкуренции со второй крупнейшей экономикой мира.

Ожидается, что новые меры, о которых ранее сообщала New York Times, будут включать официальное оформление ограничений на экспорт технологий, производящих передовые полупроводники, а также запрет продажи инструментов для производства микросхем и микросхем памяти в Китае и ограничение доступа к чипам, используемым в суперкомпьютерах. и искусственном интеллекте.

По словам одного из собеседников издания, в документе также будут прописаны ограничения, недавно введенные в отношении Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc.

"Члены Конгресса в течение длительного времени настаивали на том, чтобы Белый дом усилил контроль над полупроводниковым оборудованием для Китая, причем предыдущие действия были больше сосредоточены на компаниях, которые считаются рисками национальной безопасности, например, Huawei Technologies Co.

Согласно действующим правилам, американским производителям микросхем, таким как Applied Materials Inc., разрешено продавать оборудование для использования в Китае при определенных обстоятельствах или оснащать некоторые китайские компании оборудованием для производства менее продвинутых полупроводников" , – напоминает Bloomberg.

Шаги, которые будут объявлены на этой неделе, будут включать формальные ограничения на технологию производства чипов, обозначенных как 14-нанометровые или лучшие, говорят источники.

Как правило, при производстве микросхем меньшее количество нанометров указывает на более продвинутые возможности. По словам собеседников издания, ограничения также расширят так называемое правило прямого иностранного продукта на большее количество китайских компаний.